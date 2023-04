The Last of Us Parte 1, patch 1.0.4 disponibile su PC: migliora l'ottimizzazione

Naughty Dog ha annunciato che la patch 1.0.4 per la versione PC di The Last of Us Parte 1 è ora disponibile per il download: si tratta di un aggiornamento di un certo peso, che migliora l'ottimizzazione di CPU e GPU ma non solo.

Il team di sviluppo ha annunciato alcuni giorni fa che la patch 1.0.4 avrebbe migliorato frame rate e grafica di The Last of Us Parte 1 su PC: ora starà agli utenti verificare quanti e quali migliorie sono state effettivamente apportate all'esperienza.

Nella lista ufficiale si parla di uso ottimizzato di CPU e GPU, texture e risoluzione migliorate per i preset "basso" e "medio", con particolare riferimento all'acqua che non appare più nera, ma sono presenti anche numerosi fix relativi a crash specifici dell'applicazione.

Gli sviluppatori hanno aggiunto un'opzione relativa alle statistiche delle prestazioni, migliorato le descrizioni dei vari settaggi, introdotto un'impostazione per modificare la qualità dello streaming delle texture e corretto le indicazioni per la memoria video occupata dal gioco in base alle regolazioni.

La strada che porterà alla risoluzione di tutte le mancanze tecniche di The Last of Us Parte 1 per PC sembra ancora lunga, ma è possibile che questa patch in particolare riesce a sciogliere i nodi più intricati di questa sfortunata conversione.