Microsoft e Activision, Boosteroid contro la decisione della CMA sull'acquisizione

Boosteroid si è schierata contro la decisione della CMA in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Da notare il fatto che si tratta di una delle piattaforme di cloud gaming che l'antitrust UK punta a tutelare da un eventuale monopolio della casa di Redmond.

Come sappiamo, Microsoft ha stretto una serie di accordi per portare Call of Duty su di un certo numero di piattaforme laddove l'operazione fosse stata approvata dai regolatori internazionali, e Boosteroid rientra appunto nella lista insieme a GeForce NOW e Nintendo.

"Il team di Boosteroid e i nostri utenti dissentono dalla decisione della CMA contro l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft", si legge nel post pubblicato dall'azienda. "La nostra posizione al riguardo è in linea con quella espressa dal presidente di Microsoft, Brad Smith. Speriamo che la questione possa essere risolta rapidamente."

Per il momento NVIDIA non si è espressa in merito alla decisione dell'ente regolatore inglese, ma se dovesse decidere di farlo staremmo di fatto parlando dell'intero settore cloud attivo in Europa che si oppone a una misura che sulla carta è stata presa per tutelarlo.

Del resto anche l'analista Michael Pachter, che ha indicato una possibile soluzione, ne ha discusso in questi termini, dicendo che "il Regno Unito sta proteggendo servizi che attualmente non esistono".