Call of Duty: ecco tutte le piattaforme sulle quali arriverà la serie nel caso diventi di Microsoft

Su quali piattaforme e servizi arriverà la serie Call of Duty nel caso in cui Microsoft riesca ad acquisire Activision Blizzard? Vale la pena di fare un veloce riepilogo, perché le cose vanno facendosi interessanti, dopo gli ultimi accordi raggiunti dalla casa di Redmond.

Attualmente Microsoft ha raggiunto accordi con diverse compagnie, l'ultima delle quali Boosteroid, per dimostrare che non vuole precludere la serie Call of Duty a nessuno. Allo stato attuale, in caso fosse di Microsoft, la serie Call of Duty diventerebbe giocabile su:

Console di Nintendo

GeForce Now (servizio di cloud gaming di Nvidia che otterrebbe anche i giochi PC di Xbox)

Boosteroid (servizio di cloud gaming che otterrebbe anche i giochi PC di Xbox)

Xbox (le console)

Game Pass

Xbox Cloud Gaming

Sistemi mobile (tramite i servizi di cloud gaming)

Smart TV (tramite i servizi di cloud gaming)

PC (Steam, Battle.net, servizi in abbonamento)

Abbiamo escluso PlayStation dalla conta perché attualmente la compagnia guidata da Jim Ryan rifiuta ogni accordo in merito, puntando a far fallire l'acquisizione.

Attualmente su quali piattaforme è possibile giocare ai Call of Duty?

PC (Steam, Battle.net)

PlayStation (le console)

Xbox (le console)

Considerando che Microsoft ha annunciato l'arrivo nell'immediato futuro di altri accordi simili a quelli raggiunti con Boosteroid, è difficile affermare che, nel caso in cui ottenga la serie Call of Duty, questa sarà preclusa a più giocatori di quanto non lo sia ora.