Hyper Light Breaker: il nuovo trailer svela il gameplay e le massicce modifiche al gioco

Hyper Light Breaker torna a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay, che potete trovare poco sotto. Il gioco è sviluppato da Heart Machine ed è pubblicato da Gearbox Publishing.

Ambientato nell'universo di Hyper Light Drifter (2016) e Solar Ash (2021), Hyper Light Breaker è un gioco d'azione rougelite 3D ambientato in un mondo aperto generato proceduralmente noto come Overgrowth. Nei panni di un "Breaker", i giocatori devono esplorare questo mondo bello ma ostile per abbattere bestie e scoprire nuove armi nel tentativo di sconfiggere le misteriose "Crowns" e il loro capo, l'onnipotente "Re degli Abissi".

Hyper Light Breaker era stato originariamente immaginato come un roguelike a livelli, composto da grandi aree individuali con i propri layout generati proceduralmente. Nel corso dell'ultimo anno, tuttavia, Heart Machine ha adottato un nuovo approccio al design dei livelli del gioco, fondendo tutte le ambientazione in un unico mondo aperto generato proceduralmente e senza soluzione di continuità.

Questa ricalibrazione del design ha portato a quello che lo studio descrive come "un mondo aperto che vedrete una sola volta", perché ogni volta che il giocatore muore l'Overgrowth si rigenera con un nuovo paesaggio sfruttando i vari biomi ambientali disponibili, che dovrebbero essere almeno cinque.

Hyper Light Breaker è un gioco d'azione ad alto ritmo, con vari strumenti per esplorare: avremo una sorta di tavola da skate per muoverci rapidamente e potremo anche sfruttare la verticalità dell'ambientazione per planare.

Il periodo di uscita dell'Accesso Anticipato è fissato per l'autunno 2023.