Vampire Survivors: il DLC Legacy of the Moonspell disponibile da oggi per le versioni mobile

Legacy of the Moonspell, il primo DLC di Vampire Survivors, è disponibile da oggi anche per le versioni mobile del gioco. L'annuncio è stato dato dal team di sviluppo poncle in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento del gioco su sistemi iOS e Android.

Per ottenere tutti i contenuti di Legacy of the Moonspell basterà eseguire un singolo acquisto in gioco di 1,99€ su Android e 2,49€ su iOS, 0,99€ e 1,19€ rispettivamente in offerta lancio. Insomma, più o meno il prezzo di un caffè. L'acquisto consentirà inoltre di disattivare le pubblicità del gioco base.

Ma cosa si ottiene acquistandolo? "Il DLC dal prezzo esorbitante è incentrato su un clan di cacciatori di mostri provenienti da un mondo fantastico ispirato al Giappone feudale. Aggiunge 8 nuovi personaggi, 13 nuove armi, un nuovo, enorme livello (25 volte più grande di quelli regolari), sei tracce audio e dei nuovi obiettivi da sbloccare," ci tiene a far presente poncle.

Insomma, tanti contenuti a un prezzo davvero irrisorio, per un gioco che continua a stupire e a fare proseliti. Su Steam e negli store mobile ormai non si contano più i cloni di Vampire Survivors.