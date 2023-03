Atlas Fallen: una nuova presentazione per il gameplay è stata annunciata, vediamo la data

Focus Entertainment ha svelato quando sarà possibile vedere di più di Atlas Fallen: il nuovo gameplay sarà mostrato il 15 marzo, alle 12:00 (ora italiana). Sarà possibile seguire l'evento tramite YouTube: poco sotto trovate il video della premiere.

Atlas Fallen è un gioco di ruolo d'azione nel quale dobbiamo "padroneggiare il potere delle sabbie". Avremo accesso a un ampio mondo fantasy che promette di essere "ricco di segreti". Potremo giocare in solitaria oppure con l'aiuto di un amico, per confrontarci contro varie creature tramite l'uso di armi mutaforma.

Il nuovo trailer in arrivo il 15 marzo dovrebbe quindi permetterci di vedere in azione Atlas Fallen, così da poter finalmente capire nel dettaglio come funzionerà controller alla mano.

Nel frattempo, però, potete leggere la nostra anteprima, in quanto lo scorso anno avevamo già avuto modo di vedere dietro le quinte una sezione di gameplay. Nel nostro articolo vi abbiamo spiegato che "È davvero un peccato che di Atlas Fallen si sia visto solo uno spettacolare, ma decisamente vago, trailer in computer grafica considerato come sembrino esserci diversi buoni elementi nel gameplay di questo nuovo progetto firmato Deck 13. Ci troviamo infatti davanti a un action RPG focalizzato su un sistema di combattimento che vuole allontanarsi dallo stereotipo dei soulslike per offrire qualcosa di più immediato, divertente e leggero. Se il progetto riuscirà nel suo intento è ancora presto per dirlo, non avendolo potuto giocare in prima persona, ma possiamo dire che quello che abbiamo visto, pur con qualche riserva sul fronte tecnico, non è da sottovalutare."

Atlas Fallen sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 16 maggio 2023.