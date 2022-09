Atlas Fallen: l’anteprima dell’action alla God of War dai creatori di The Surge

Partiamo quindi dall'informazione più importante: Atlas Fallen è un gioco di ruolo action ambientato in un semi open world che si tiene a distanza di sicurezza dalle meccaniche soulslike e anzi tende a offrire uno stile di gioco molto più vicino al ritmo e al feedback di un God of War o di un Horizon: Forbidden West. Sia chiaro che non siamo noi a dirlo non avendo potuto utilizzare in prima persona un pad, ma ha voluto farlo presente Deck 13 fin dall'inizio della presentazione per evitare qualsiasi fraintendimento. Tra l'altro non siamo di fronte a un titolo dal budget immenso e dal livello produttivo enorme, ma anzi l'obiettivo della software house è di offrire un piacevole Doppia A che possa intrattenere per una ventina di ore in grande scioltezza con della pura azione e il giusto quantitativo di tecnicismi.

Tuttavia tra le zone riservate a espositori e stampa dell'enorme fiera tedesca, abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla presentazione del gioco: un incontro che ci ha permesso di vedere il titolo in movimento, con del reale gameplay, e che ci ha anche consentito di approfondire tutta una serie di dettagli e informazioni in merito alle sue caratteristiche principali.

Durante l'Opening Night Live che ha anticipato l'edizione 2022 della Gamescom di Colonia , tra i nuovi giochi mostrati al grande pubblico ha fatto capolino anche Atlas Fallen, uno dei nuovi progetti di Deck 13 che, in occasione dell'evento, si era limitato a fare sfoggio di sé con un lungo e intenso trailer in computer grafica. Di quelli che ti fanno capire poco o nulla del tipo di progetto concretamente in via di sviluppo.

Un semi open world?

Potremo personalizzare il protagonista di Atlas Fallen a nostro piacimento

Questa è stata la definizione utilizzata dagli sviluppatori per spiegare la struttura esplorativa di Atlas Fallen. La progressione del gioco sarà, infatti, scandita dal passaggio attraverso diverse regioni che, un po' in stile MMOG alla World of Warcraft e un po' in stile metroidvania, prevedranno sia uno spostamento fisico da una zona alla successiva, sia un concreto cambio di livello dei nemici affrontati, sia la necessità di mettere le mani su qualche forma di potenziamento avanzato o abilità specifica. Il risultato sarà la necessità di cambiare area per poter proseguire con l'arco narrativo in una modalità che, pur mantenendo sempre attiva la possibilità di ritornare sui propri passi, la scoraggerà vivamente non offrendo una concreta utilità nel caso si decida di farlo.

L'obiettivo del gioco, infatti, non è quello di potenziare a dismisura il proprio personaggio svolgendo ore di grinding, ma di andare avanti con i combattimenti mentre si acquisiscono migliorie e si sbloccano le nuove abilità, il tutto esplorando l'ampia area che contraddistingue ogni zona. Ci saranno differenze di biomi e anche di estensione tra una regione e la successiva, con sezioni dove l'orizzonte visivo si perderà a vista d'occhio, come quella desertica mostrata nel trailer in computer grafica, ma anche aree più contenute e dai confini più ristretti, una delle quali che proporrà una sorta di città sotterranea da esplorare verticalmente proprio sullo stile di quanto si vede spesso nei soulslike.

Uno scenario di Atlas Fallen

Non mancheranno anche degli eventi dinamici e casuali che andranno a popolare periodicamente questo open world parziale e che mostreranno il fianco alla natura co-op del titolo. Atlas Fallen è, infatti, un action che può essere interamente giocato in solitaria con un bel po' di soddisfazione, ma l'obiettivo di Deck 13 è di offrire anche una valida sfida per chi è intenzionato a giocare in compagnia di un amico. Tutta la campagna prevede la dinamica opt-in e opt-out per entrare e uscire al volo dalla partita di un conoscente condividendo la progressione del gioco e il loot raccolto, ma con due importanti limitazioni.

Innanzitutto è necessario trovarsi nella stessa area per unirsi alla partita e, in seconda battuta, il gioco prevede che i 2 amici siano similari in termini di avanzamento del personaggio. Se i 2 avatar hanno un livello troppo distante tra loro, rimarrà sempre valida la possibilità di entrare nel co-op, ma non ci sarà alcuna progressione nella storia: alla fine della condivisione dell'avventura, i progressi saranno automaticamente persi. Tutto questo per evitare problemi di bilanciamento e quella dinamica del "carrying" che in un titolo come questo, a forte trazione narrativa, farebbe perdere mordente alla sensazione di avanzamento.