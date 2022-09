Il Signore degli Anelli: tutti i giochi in uscita nei prossimi mesi

Il Signore degli Anelli è un... marchio... No, perdonateci. Tendenzialmente sarebbe anche vero, ma una parola così commerciale come marchio non rende giustizia all'opera letteraria di J.R.R. Tolkien che ha influenzato il nostro immaginario per decenni e che continua a incantare generazioni dopo generazioni di lettori, e spettatori, ora che, a vent'anni di distanza dalla prima trilogia di Peter Jackson, siamo tornati in una versione cinematografica della Terra di Mezzo con Gli Anelli del Potere. La serie su Amazon Prime Video - di cui potete leggere la nostra recensione dei primi due episodi - ha infranto i record di visualizzazioni sulla piattaforma di Jeff Bezos e, col suo budget multimilionario, ha incantato milioni di spettatori, ma ha anche sollevato enormi polemiche, come succede spesso in questi anni tormentati e divisivi.

Nel nostro settore Il Signore degli Anelli è un sempreverde. I videogiochi ispirati all'immaginario di Tolkien escono con cadenza più o meno regolare, e qualche volta fanno centro, qualche volta no. L'arrivo in TV de Gli Anelli del Potere, comunque, ha ridestato l'interesse dei più nei confronti degli adattamenti videoludici, perciò abbiamo fatto il punto su tutti i giochi de Il Signore degli Anelli che arriveranno nei prossimi mesi sui nostri scaffali reali e virtuali. Non sono tanti, ma garantiscono perlomeno una certa varietà.

Si comincia ovviamente con...