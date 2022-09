The Legend of Zelda: Ocarina of Time: nuovo gameplay del remake realizzato con Unreal Engine 5

CryZENx ha pubblicato un nuovo video di gameplay di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per mostrare i progressi fatti con questo remake realizzato utilizzando l'Unreal Engine 5. Il filmato mostra l'inizio del gioco e comprende sequenze filmate, come la storica apertura del gioco, nonché alcuni dialoghi.

Visibile anche l'inventario, con già molti degli oggetti utilizzabili durante il gioco presenti, probabilmente per motivi di test. Per dimostrare il lavoro fatto, l'autore ha mostrato anche l'utilizzo dell'ocarina, ha fatto fare a Link un passeggiata in un fiume, in cui si può ammirare la gestione dei fluidi dell'Unreal Engine 5 e ha fatto tagliare un po' di erba a Link, così da mostrare anche l'implementazione dei sistemi legati al combattimento, comunque non completi dato che, nonostante presenza di nemici Link non li affronta mai.

Interessante il cambiamento atmosferico, con l'arrivo della pioggia, e la parte in cui è salito a cavallo. Visibili anche alcuni glitch grafici, ma sono poca cosa rispetto al resto e sono ampiamente giustificabili dato lo stato dei lavori.

Difficile dire se questo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (uno dei tanti) arriverà mai a compimento, ma intanto è un buon modo per sognare un remake realizzato da Nintendo sfruttando tecnologie più moderne. Chissà, magari lo vedremo sull'erede di Nintendo Switch.