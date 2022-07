The Legend of Zelda: Ocarina of Time, video del remake in Unreal Engine 5 mostra la potenza di Lumen

CryZENx ha pubblicato un nuovo video del suo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, realizzato con l'Unreal Engine 5, per mostrare la potenza di Lumen, il nuovo sistema di illuminazione di Epic Games.

Come area dimostrativa, CryZENx ha scelto la Kokiri Forest. Il video inizia con una comparazione della grafica di gioco con Lumen acceso e spento. Come potete vedere, Lumen rende l'immagine più brillante e fa rimbalzare la luce sulle superfici.

Al minuto 2:23 inizia invece il giro della foresta. Complessivamente il lavoro sembra essere davvero ottimo, naturalmente per essere realizzato da un sola persona. CryZENx vuole rendere il gioco disponibile per tutti in futuro. Attualmente però è solo ad appannaggio dei suoi abbonati Patreon. Gli altri possono collegarsi al suo canale Discord e scaricare la versione Unreal Engine 4.

Questo non è certo il primo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time presentato al pubblico, ovviamente senza licenza ufficiale di Nintendo. Il titolo Nintendo è amatissimo ed è normale che molti tentino di realizzare una loro versione.