The Legend of Zelda: Ocarina of Time: un video mostra 25 minuti del remake in Unreal Engine 5 per PC

Vediamo questo video di 25 minuti che mostra in azione il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sviluppato da RwanLink usando l'Unreal Engine 5. L'autore aveva annunciato il suo lavoro lo scorso gennaio con un primo video, ma ora ha ne ha pubblicato un altro per mostrare i progressi fatti in questi mesi.

RwanLink ha deciso di concentrarsi sullo Zora's Domain. Per realizzare il filmato ci sono volute 1200 ore degli ultimi quattro mesi e mezzo. Per Link ha utilizzato un modello 3D custom che appare un po' strano nelle sequenze d'intermezzo. Comunque sia il risultato finale fa una certa impressione.

Da sottolineare come questo progetto non abbia niente a che fare con quello di CryZENx.

Il video di RwanLink inizia con delle sequenze in computer grafica, ma mostra anche del giocato nella parte finale (verso il minuto 19:00). Da notare che l'autore stesso ha specificato di non aver avuto tempo di ottimizzare questa parte. Da qui la scarsa fluidità anche su di una Nvidia GeForce RTX 3080Ti.

Vista la solerzia con cui gli avvocati di Nintendo bloccano progetti simili, immaginiamo che difficilmente arriverà a completamento. Comunque sia è sempre bello vedere l'impegno dei fan verso i franchise che amano.