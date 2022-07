Silent Hill 2 Enhanced Edition: un video presenta l'Update #8

Il team che sta realizzato Silent Hill 2 Enhanced Edition ha pubblicato un video di circa 21 minuti per presentare l'Update #8 del progetto, disponibile per il download. Tra le novità principali spiccano l'aggiunta di un tool di configurazione (launcher) e di un tool di setup (installer).

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Silent Hill 2 Enhanced Edition è una raccolta di mod che migliora il gioco in ogni possibile maniera e lo rende giocabile sui sistemi moderni. Si tratta di un download obbligato per i fan di Silent Hill 2, anche perché completamente gratuito.

Altre novità dell'Update #8 sono: il motore per lo streaming audio custom; alcuni miglioramenti per i filmati; la risoluzione di alcuni bug dell'audio; dei ritocchi alle telecamere delle sequenze d'intermezzo; la rifinitura di alcune immagini allargate.

Se vi interessa, potete scaricare l'Update #8 di Silent Hill 2: Enhanced Edition dal sito ufficiale del progetto. Naturalmente per utilizzarlo dovete possedere una copia di Silent Hill 2 per PC.