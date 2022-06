The Legend of Zelda: Ocarina of Time rifatto in Unreal Engine 5 è davvero impressionante

The Legend of Zelda: Ocarina of Time rifatto con l'Unreal Engine 5 è davvero impressionante. A tentare l'impresa è Digital Dreams, che ha pubblicato un video in 8K del gioco, in cui vengono mostrati il tempio del Tempo e la fisica dell'acqua (guardatelo a tutto schermo, per vedere tutti i dettagli).

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è considerato uno dei videogiochi migliori di tutti i tempi. Non a caso conta una comunità vastissima, che lo ha giocato in ogni sua incarnazione e che continua a celebrarlo, nonostante siano passati anni dal lancio. Purtroppo Nintendo è sempre stata molto restia a proporre degli aggiornamenti grafici dei suoi vecchi titoli, lì dove in tanti vorrebbero vederli con una grafica più moderna.

A compensare, come sempre, è la scena indipendente che, non contenta di aver realizzato dei port PC di vari giochi, ogni tanto propone delle versioni molto avanzate dal punto di vista visivo che mostrano quello che si potrebbe fare con gli engine moderni, come quella di Digital Dreams.

Considerate che, volendo, è anche possibile scaricare una demo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5, contribuendo al Patreon dell'autore.