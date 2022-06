Pokémon: lanciato un diamante a forma di Poké Ball per un anello d’oro con Pikachu

In Giappone è ora possibile acquistare un diamante a forma di Poké Ball, da montare su un anello d'oro con Pikachu o altri Pokémon. È formato da ben 143 faccette ed è ovviamente stato pensato per sfruttare il trend dei Pokémon, popolarissimi in tutto il mondo, ma in particolare in patria, dove non è raro vederli usati in contesti particolari come cerimonie, luoghi di ristoro e altri ancora.

Il Poké Ball Diamond, o Monster Ball Diamond (usando la terminologia giapponese) è venduto da U-Treasure, compagnia che si occupa di oreficeria che già in passato aveva lanciato dei prodotti ufficiali a tema Pokémon. Evidentemente deve esserci grossa richiesta.

Il Poké Ball Diamond, non vi sembra meraviglioso?

Il prezzo di questi diamanti può variare a seconda della pietra usata, delle dimensioni, del colore e della purezza. Diciamo che di base si vanno a spendere almeno un migliaio di euro, ma volendo ci sono prodotti anche più costosi.

I diamanti Poké Ball sono disponibili per tutti gli anelli Pokémon di U-Treasure, che possono essere ordinati dal negozio online del produttore e che arrivano in una splendida confezione a forma di Poké Ball.