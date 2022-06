Dreamward è un gioco gratis che mescola puzzle e cultura Tang

Dreamward è un puzzle game ispirato alla cultura Tang, uno dei periodi d'oro della Cina. Si tratta di un gioco gratis, che potete scaricare liberamente e giocare quanto volete. È nato come progetto scolastico dell'Entertainment Technology Center della Carnegie Mellon University ed è davvero un gioiellino dal punto di vista stilistico.

Ai tempi della dinastia Tang ci furono due principesse cinesi, Jincheng e Wencheng, che sposarono degli imperatori del regno di Tubo per motivi diplomatici. Anche se vissero in generazioni differenti, condivisero un destino comune a causa del dover lavorare costantemente per mantenere la pace tra due imperi.

Dreamward su itch.io

Interessante il fatto che gli autori abbiano scelto il medium videoludico per raccontare la storia di queste due donne. Attualmente Dreamward è perfettamente giocabile, ma ancora incompleto. Gli autori promettono comunque l'arrivo di altri contenuti in futuro, così da rendere l'esperienza ancora più interessante.

Come potete vedere dal video, Dreamward sfrutta i passaggi da 3D a 2D per costruire i suoi puzzle e fa ampio uso di splendide pitture per gli sfondi. Insomma, vi consigliamo di scaricarlo e provarlo, visto che comunque non lo pagherete nulla.