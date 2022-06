Bloodstained: Ritual of the Night: la roadmap aggiornata a giugno 2022 prevede ancora molti contenuti

Artplay, WayForward e 505 Games hanno pubblicato la roadmap aggiornata dei nuovi contenuti previsti per Bloodstained: Ritual of the Night, che continuerà a essere supportato almeno fino ai primi mesi dell'anno prossimo. Non male, considerando che è stato lanciato il 18 giugno 2019.

La roadmap aggiornata di Bloodstained: Ritual of the Night

Come potete vedere, la roadmap mostra tutti i contenuti maggiori che sono stati pubblicati finora e quelli in arrivo: Zangetsu come personaggio giocabile, il Randomizer, la modalità Boss Revenge, Bloodless come personaggio giocabile, il crossover con Kingdom Two Crowns, la modalità Classica e Aurora di Child of Light come personaggio giocabile.

Per l'estate ci aspetta un'Area Crossover (con l'aggionamento 1.40), quindi in autunno la modalità Chaos (con l'aggiornamento 1.50) e la modalità VS., ossia una modalità PvP locale e online. In inverno arriveranno invece dei nuovi costumi e la modalità classica 2. Questi due ultimi contenuti saranno dei DLC premium, quindi a pagamento, anche se ci saranno dei costumi extra gratuiti.

Non male davvero, in attesa del seguito ufficiale, che a quanto pare è già in sviluppo.