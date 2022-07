Digimon Survive: gameplay trailer e immagini presentano le caratteristiche del gioco

Bandai Namco e HYDE hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer e una galleria di immagini di Digimon Survive, RPG tattico a turni in arrivo su console e PC a fine luglio.

Il filmato riassume in circa un minuto e mezzo le caratteristiche principali del gioco. Digimon Survive è ambientato in un mondo ricco di misteri e mostriciattoli digitali. La mappa è divisa in varie aree e location e durante le esplorazione potremo scannerizzare i dintorni per trovare oggetti utili o indizi.

Sono presenti anche degli elementi social, con dialoghi con scelte multiple che influenzeranno il nostro rapporto con gli altri personaggi e Digimon, determinando tra l'altro anche i valori di karma, affinità e di conseguenza anche le digievoluzioni dei nostri mostriciattoli. Allo stesso modo potremo parlare con i nostri alleati in battaglia per garantirgli diversi bonus, così come agli avversari, con la possibilità perfino di convincerli a unirsi alla nostra causa.

Nel filmato vediamo rapidamente anche la gestione dell'equipaggiamento e dei parametri dei Digimon e varie sequenze di combattimento con alcuni esemplari piuttosto celebri, come War Greymon.

Digimon Survive sarà disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire dal 29 luglio.