My Hero Ultra Rumble arriva in Italia, trailer e iscrizioni alla beta del battle royale free-to-play

Bandai Namco ha annunciato che My Hero Ultra Rumble arriverà anche in Europa per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Si tratta di un battle royale da 24 giocatori free-to-play basato su My Hero Academia, che potrete vedere in azione nel trailer qui sopra. Sono anche aperte le registrazioni alla closed beta in programma per il prossimo mese su PS4.

Se siete interessati potrete iscrivervi alla beta di My Hero Ultra Rumble a questo indirizzo dal 2 al 31 luglio 2022. La fase di testing si svolgerà su PS4 dalle 04:00 alle 12:00 del 18 agosto e dalle 04:00 del 19 agosto alle 08:00 del 22 agosto.

My Hero Ultra Rumble è un battle royale con meccaniche action in cui 24 giocatori si daranno battaglia divisi in squadre di tre. Come possiamo vedere nel filmato potremo impersonare i personaggi più iconici di My Hero Academia come Midoria Izuku, Todoroki, Bakugo, All Might e Himiko Toga.

Ogni eroe e villain potrà utilizzare abilità uniche basati sui "Quirk", ovvero i loro poteri speciali, che i fan hanno imparato a conoscere con il manga e l'anime di My Hero Academia.

My Hero Ultra Rumble è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al momento Bandai Namco non ha ancora indicato una data di uscita ufficiale.