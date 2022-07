Offerte Amazon Prime Day: case Corsair 5000D Airflow ATX Mid-Tower in super sconto

Le offerte di Amazon dedicate al Prime Day permettono di acquistare il case Corsair 5000D mid-tower a un prezzo che risulta decisamente scontato, e permette di mettere mano sul device perfetto per l'assemblaggio di molti PC in maniera conveniente. Il Corsair 5000D ha un prezzo in genere decisamente più alto, ma grazie allo sconto del 29% applicato in occasione del Prime Day, questo può essere acquistato a un totale di solamente 111,99€ nella versione bianca, con quella nera che risulta disponibile sulla pagina ufficiale.

Il dispositivo in questione offre un sistema di ventilazione e uno di gestione dei cavi particolarmente comodi e utili, con un design in grado di adattarsi a molteplici ambiti grazie alle potenzialità del dispositivo, che si tratti di gaming e non solo, vista la presenza del vetro temperato e delle due ventole da 120 mm incluse.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Corsair 5000D Airflow Case ATX Mid-Tower

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.