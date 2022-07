Offerte Amazon Prime Day: The Last of Us Parte II in super sconto

Le offerte Amazon per il Prime Day ci portano The Last of Us Parte II per PlayStation 4 in super sconto. Nell'attesa del ritorno del primo capitolo con il remake, in arrivo tra qualche mese, c'è modo di acquistare il secondo ad un prezzo davvero basso. The Last of Us Parte II è infatti acquistabile a 14,99€: l'offerta vale solo per la versione Standard, mentre Special e versioni limitate hanno ancora prezzi molto elevati.

The Last of Us Parte II prosegue le avventure ambientate nel mondo post apocalittico creato da Naughty Dog, dove un virus ha infettato gran parte della popolazione mondiale, portando ad uno status di sopravvivenza per tutto il genere umano.

The Last of Us Parte II

