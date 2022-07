Offerte Amazon Prime Day: DJI Osmo Pocket Prime Combo in super sconto

Le offerte di Amazon dedicate al Prime Day garantiscono la possibilità di acquistare il dispositivo DJI Osmo Pocket Prime Combo a un prezzo decisamente scontato, che risulta alquanto conveniente per un periodo di tempo limitato. Il DJI Osmo Pocket Prime Combo si presenta nello specifico a un prezzo di 319,99€, con uno sconto dell'8% che permette di avere a che fare con un risparmio non indifferente, utile per mettere mano sul device pieno di possibilità.

Parliamo nello specifico di un bundle che include l'Osmo Pocket, la custodia, un adattatore per smartphone di tipo Lightning e uno di tipo USB-C, il cavo di alimentazione e il modulo wireless. La vera novità del device è il più piccolo stabilizzazione a 3 assi che si sia mai visto per DJI, con l'Osmo Pocket che permette di registrare video con risoluzione 4K a 60 FPS.

