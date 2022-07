Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition, lancio a sorpresa su Steam con trailer

Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition è stato lanciato a sorpresa su Steam, con tanto di trailer: il gioco può essere acquistato sulla piattaforma Valve per 39,99€, senza il solito sconto d'esordio.

Classificato in Australia, Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition viene dunque confermato da Koei Tecmo, sebbene per il momento nella sola versione PC: non è dato sapere se o quando il gioco approderà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

"Ambientato in un universo parallelo creato dall'improvvisa apparizione del King Serpent Orochi, la serie WARRIORS OROCHI consiste in giochi di azione tattica nei quali confluiscono gli eroi della serie DYNASTY WARRIORS e della serie SAMURAI WARRIORS", si legge nella sinossi ufficiale.

"Questo titolo offre tutti i contenuti di WARRIORS OROCHI 3 oltre a nuovi personaggi creati dal famoso illustratore Akihiro Yamada (Beast of East - Touhou Memairoku e The Twelve Kingdoms [binding and illustrations]) e a nuovi episodi di un'intensita assoluta."

"Sono inoltre presenti numerosi elementi quale la Duel Mode, che fonde aspetti delle battaglie giocatore contro giocatore con quelli delle battaglie di carte, la nuova Gauntlet Mode che consente di partecipare a battaglie di gruppo, e un gran numero di oggetti scaricabili già usciti per altre piattaforme!"