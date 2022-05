Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition classificato in Australia

Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition è stato classificato in Australia, il che significa che gioco potrebbe approdare a breve anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S con un'edizione chiaramente migliorata sotto il profilo tecnico.

Nella recensione di Warriors Orochi 3 Ultimate abbiamo parlato di un prodotto visivamente datato su PS4 e Xbox One, nonché caratterizzato dai soliti difetti della serie, in particolare un gameplay fortemente ripetitivo.

Non riusciamo dunque a essere più di tanto ottimisti in relazione al possibile debutto di Warriors Orochi 3 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, visto che i contenuti e la loro qualità rimarranno probabilmente gli stessi pur al netto di un aumento della risoluzione e/o del frame rate.

Per il momento non c'è ancora un annuncio ufficiale da parte di Koei Tecmo, ma immaginiamo che l'ufficializzazione arriverà da qui alle prossime settimane, forse in anticipo rispetto ai vari eventi che si svolgeranno nel corso dell'estate.