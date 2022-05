Alan Wake Remastered non ha ancora fatto recuperare i costi di sviluppo e marketing

Alan Wake Remastered sembra non stia andando in maniera fenomenale in termini di vendite, visto che Epic Games Pulishing ha recentemente riferito che il gioco non ha ancora fatto recuperare i costi di sviluppo e marketing sostenuti dal publisher e da Remedy Entertainment.

Nei risultati finanziari di fine trimestre per la compagnia finlandese, dai quali sono arrivate peraltro alcune informazioni su Alan Wake 2 e su Control 2 e gli altri progetti in sviluppo, è emerso anche il fatto che Alan Wake Remastered non ha ancora fatto generare alcuna royalty al team di sviluppo, proprio a causa di risultati commerciali al momento non esaltanti.

Visti gli accordi con Epic Games, questo significa che, di fatto, la riedizione del gioco non ha ancora generato profitti: "Non abbiamo ottenuto alcuna royalty da Alan Wake Remastered durante il primo quarto perché Epic Games Publishing non ha ancora recuperato le spese di sviluppo e marketing per il gioco", è emerso dai documenti finanziari del team.

Considerando come il primo capitolo sia considerato un cult e conti su una community di appassionati che sembra piuttosto attiva, la notizia di risultati scarsi sul fronte delle vendite per la versione rimasterizzata è sicuramente un colpo negativo per la serie, tanto più che c'è Alan Wake 2 già in sviluppo. In ogni caso, è possibile che i risultati raggiungano il break even in breve e il gioco cominci a generare profitti presto, restiamo in attesa di eventuali sviluppi.