Scarface 2 esisteva: concept e materiali del gioco Radical trapelano online

C'era uno Scarface 2 previsto arrivare dopo il primo capitolo e una serie di materiali trapelati online e raccolti in un video pubblicato dal canale YouTube dedicato alla serie Mafia lo dimostrano, con vari concept ed elementi preparatori ben visibili.

Il primo Scarface: The World is Yours arrivò nel 2006 su PC, PS2 e Xbox, seguito poi da una nuova versione specifica per Nintendo Wii e poi da un altro capitolo intitolato Scarface: Power. Money. Respect. su PSP. I risultati di entrambi non furono particolarmente impressionanti, ma a quanto pare Radical Entertainment cominciò comunque a lavorare su un seguito vero e proprio, ovvero Scarface 2, dopo l'uscita del primo.

Del titolo non si è saputo praticamente mai nulla, ma oggi sono emersi alcuni materiali che si riferiscono soprattutto alle fasi preparatorie e di progettazione per il gioco. A quanto pare, le ambientazioni dovevano riguardare Las Vegas e il deserto del Nevada, in base a quello che si vede nella raccolta di immagini inserita nel video.

Il primo capitolo seguiva la storia di Tony Montana nella sua ricerca di vendetta contro il suo ex-socio, Alejandro Sosa, ma non sappiamo quale potesse essere la sceneggiatura di questo secondo capitolo né se fosse previsto lo stesso protagonista. Quest'ultimo, tra l'altro, era costruito sulle fattezze di Al Pacino, nonostante l'attore non sia stato coinvolto direttamente nello sviluppo, né nel doppiaggio del gioco.