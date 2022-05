Hogwarts Legacy: svelati gli emblemi delle quattro case, la scelta spetta ai giocatori

Warner Bros. Games Avalanche ha pubblicato un nuovo tweet in cui vengono svelati gli emblemi delle quattro case di Hogwarts Legacy, corrispondenti a quelle classiche della serie di J.k: Rowling ma a quanto pare rappresentati con un nuovo design.

Invece di riprendere la connotazione classica degli emblemi, il team Avalanche ha dunque deciso di effettuare una variazione e costruire un nuovo design per ognuno dei quattro emblemi delle case tradizionali di Hogwarts, ovvero Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Dunque si tratta di un particolare piuttosto piccolo quello svelato, ma che prosegue nel lavoro di immedesimazione nel mondo di Hogwarts ricreato dagli sviluppatori attraverso una nuova visione generale, pur rimanendo fedele ai canoni stabiliti per il Wizarding World.



La questione si ricollega peraltro a una caratteristica interessante svelata in precedenza da Avalanche: non sarà il Cappello Parlante a scegliere la Casa del giocatore, bensì è quest'ultimo a poter scegliere liberamente di quale Casa far parte, verosimilmente all'inizio del gioco.

Si tratta di una deviazione dal canone della serie, che prevede una decisione univoca proveniente dal Cappello Parlante, peraltro inserito nel gioco poiché visibile nel lungo gameplay di Hogwarts Legacy, ma evidentemente considerata necessaria dagli sviluppatori per garantire un maggiore tasso di libertà e personalizzazione della propria esperienza di gioco per gli utenti.

Questo almeno è quanto emerge dalle FAQ ufficiali, in attesa di spiegazioni più precise. In ogni caso, potete intanto vedere i quattro emblemi ridisegnati delle rispettive case di Hogwarts nel tweet riportato qui sopra.