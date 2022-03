Hogwarts Legacy: il Cappello Parlante sceglierà la Casa del giocatore? Risponde Avalanche

Avalanche e Portkey Games hanno pubblicato la FAQ ufficiale di Hogwarts Legacy, con alcuni interessanti dettagli sul nuovo gioco ambientato nell'universo di Harry Potter. Tra questi c'è il fatto che il giocatore può scegliere liberamente se entrare in Grinfondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde, ovvero le quattro Case dell'accademia di Hogwarts. Insomma, il test del Cappello Parlante sarà solo una semplice formalità.

Chi ha letto/visto i libri/film di Harry Potter, saprà sicuramente che gli studenti di Hogwarts vengono smistati in una delle quattro storiche Case in base al test del Cappello Parlante. Questo oggetto magico fondamentalmente legge i pensieri delle persone e in base a questi decide quale Casa sia più adatta.

Abbiamo visto in azione il Cappello Parlante nel lungo gameplay trailer di Hogwarts Legacy della scorsa settimana, suggerendo così che il giocatore dovrà effettivamente sostenere l'iconico test di smistamento. Tuttavia, come apprendiamo dalla FAQ ufficiale, si tratta di una semplice formalità, il Cappello Parlante infatti si limiterà ad assecondare la volontà del giocatore.

Hogwarts Legacy, un'immagine tratta dall'ultimo gameplay trailer

"I giocatori possono scegliere la Casa di Hogwarts all'inizio di Hogwarts Legacy", recita il sito ufficiale. Il che significa potremo decidere questo dettaglio durante la creazione del nostro personaggio o direttamente durante lo stesso test di smistamento, con il Cappello Parlante che fondamentalmente non avrà voce in capitolo sulla decisione. Una scelta tutto sommato sensata.

Inoltre a voler esser pignoli, in fondo non si tratta di una forzatura nella lore dell'universo di J.K. Rowling. Come spiegato da Silente, il Cappello Magico può assecondare le richieste degli studenti sulla scelta della Casa d'appartenenza. Ad esempio, nel caso di Harry Potter, lo strumento magico accontenta la richiesta dell'aspirante mago di non entrare nei Serpeverde e lo assegna a Grifondoro.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nell'ultimo trimestre del 2022. Sapevate che i fan di Harry Potter potrebbero aver già svelato chi sarà il cattivo del gioco?