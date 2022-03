Hogwarts Legacy su Switch è Cloud? La data di uscita è la stessa? WB non può dircelo

Hogwarts Legacy è stato da poco presentato in grande stile e sono state condivide varie novità, una su tutte è il fatto che l'avventura ambientata nel mondo di Harry Potter sarà pubblicata anche su Nintendo Switch, oltre che su PC, Xbox e PlayStation. Tale versione, però, sarà cloud o no? E la data di uscita sarà la stessa? Per ora Warner Bros Games non può darci una risposta.

L'informazione (o non-informazione, in un certo senso) arriva da Twitter. Un utente ha chiesto al community manager di Avalanche Software, sviluppatore, se la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy sarà cloud o se sarà nativa per la piattaforma. Inoltre, ha chiesto se la data di uscita - o per meglio dire il periodo di uscita - sarà lo stesso delle altre versioni.

Si tratta di domande lecite, la console della casa di Kyoto non è la più potente sul mercato e, per un prodotto che è destinato anche a PS5 e Xbox Series X, potrebbero esserci dei limiti tecnici seri su Switch. Il cloud permetterebbe di proporre una grafica migliore, anche se si tratta di una tecnologia con i propri limiti. Al tempo stesso, non sarebbe strano se tale versione di Hogwarts Legacy richiedesse più tempo per essere sviluppata e pubblicata. Per ora, però, non abbiamo modo di sapere se sarà così.

Il community manager - Chandler Wood - ha affermato che Hogwarts Legacy è in arrivo su Switch e per il momento non vi sono altre informazioni da condividere. Non possiamo quindi confermare il periodo di uscita e il formato del gioco. Non ci resta che attendere nuove dichiarazioni.

Nel frattempo, vi segnaliamo che i fan di Harry Potter pensano di aver capito chi è il cattivo di Hogwarts Legacy.