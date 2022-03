Xbox Game Pass, marzo 2022: i giochi della seconda ondata per gli abbonati

La seconda metà di marzo 2022 prosegue l'ottimo andamento impostato per questo mese da Xbox Game Pass, con una nuova infornata di giochi che si presenta decisamente interessante e ben fornita. È peraltro un periodo ricco di novità questo per il servizio Microsoft, come dimostrato in maniera molto eloquente anche dal recente evento ID@Xbox, dal quale sono emersi svariati giochi di grande in arrivo da tenere d'occhio. Xbox Game Pass, i giochi della seconda metà di marzo 2022 Uno di questi è peraltro Tunic, inserito a sorpresa al day one sul Game Pass, nonostante finora si pensasse che venisse lanciato in maniera tradizionale sullo Store, rappresentando subito uno dei giochi più in vista di questo periodo. Per il resto, abbiamo visto quali sono i giochi che lasciano l'abbonamento tra fine marzo e aprile, mentre nove giochi hanno ottenuto in questi giorni gli aggiornamenti per l'utilizzo su cloud attraverso touch screen. Ricordiamo peraltro il curioso studio che ha svelato il prezzo totale di tutti i giochi nel catalogo del Game Pass, tanto per rendersi conto del valore - anche monetario - dell'offerta su abbonamento.

Tunic - Xbox, 16 marzo Tunic È arrivato come una gratissima sorpresa su Xbox Game Pass anche Tunic, uno dei giochi indie più attesi di questi anni che si è rivelato un titolo al day one sul servizio in abbonamento Microsoft, nonostante non fosse mai stato presentato come tale. Il gioco di Finji è chiaramente ispirato a Zelda, ma sarebbe un errore catalogarlo come semplice emulo del capolavoro Nintendo: è un titolo dotato di una propria personalità ben definita, che richiama il classico in certi aspetti dello stile grafico e in alcune meccaniche ma si caratterizza anche per un gameplay specifico che potrebbe collegarsi addirittura ai soulslike, come modo di porre le sfide e per la sua progressione. Il suo modo di svelarsi pian piano ed evolversi è qualcosa di molto peculiare, che coinvolge in maniera inedita anche lo stesso manuale delle istruzioni e ci cala in maniera inesorabile nel suo affascinante mondo fiabesco. Maggiori informazioni nella nostra recensione di Tunic.

Shredders - Xbox, PC e Cloud, 17 marzo Shredders, una scena del gioco Dopo anni, torna sulle scene un gioco di snowboard costruito con grande cura e passione, proveniente da anni di lavoro da parte del team indie FoamPunch. Shredders è una lettera d'amore per lo snowboard e un gioco che è stato evidentemente costruito da appassionati per appassionati di questo sport, dotato di un approccio più tecnico che arcade ma che consente ovviamente qualcosa alla spettacolarizzazione estrema. Tra open world sulla neve e una storia assolutamente fuori di testa, si tratta di un titolo che può essere lanciato in qualsiasi momento per farci tornare tra le montagne, eseguendo discese mozzafiato o per impegnarsi a perfezionare sempre di più la tecnica e raggiungere risultati record con i trick. Come abbiamo detto anche nella nostra recensione di Shredders, può essere considerato un po' come "lo Skate dei giochi di snowboard" e anche questo è un attestato della sua qualità.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - Xbox e Cloud, 17 marzo The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, uno screenshot I giochi di ruolo a impostazione strategica stanno diventando una parte importante del catalogo di Xbox Game Pass, ma c'è sempre spazio per un altro titolo ancora in questa categoria ed è questo il caso di The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Sviluppato da Artefacts Studio, il gioco si presenta come una sorta di parodia del fantasy classico e dell'RPG serioso, ma nonostante l'aspetto faceto si tratta comunque di un titolo decisamente complesso. Si tratta di guidare una squadra composta da sette personaggi, ognuno appartenente a una classe diversa, all'interno di varie quest che mischiano elementi epici ed eroici con un tono decisamente umoristico. Il Ranger, l'Elfo, il Nano, il Barbaro, il Mago, l'Orco e il Ladro hanno tutti caratteristiche diverse e complementari, da sfruttare al meglio in un sistema di combattimento strategico a turni di notevole profondità.

Tainted Grail: Conquest - Xbox, 22 marzo Tainted Grail: Conquest, un'immagine di un combattimento nel gioco Disponibile dallo scorso settembre già nel catalogo del PC Game Pass, arriva ora anche su console l'interessante Tainted Grail: Conquest, un roguelike che mischia RPG con deck building, una certa base narrativa e un'infinità di mappe diverse da esplorare. Ambientato nell'isola maledetta di Avalon, il gioco mette in scena le avventure di un manipolo di eroi in un contesto fantasy, che si ritrovano a dover combattere varie minacce, attraverso un sistema a turni che sfrutta un mazzo di carte come magie, attacchi e creature da utilizzare sul campo di battaglia. A questo si aggiungono gli elementi roguelike, ovviamente, e la costruzione random delle run. Sviluppato da Awaken Realms digital, il gioco ha ottenuto una buona accoglienza da parte degli utenti PC, che lo vedono come un ritorno a certi elementi classici del board game e dell'RPG insieme alle soluzioni di Slay the Spire.

Zero Escape: The Nonary Games - Xbox, PC e Cloud, 22 marzo Zero Escape: The Nonary Games, una scena d'intermezzo del gioco Grazie alla recente apertura verso i titoli nipponici possiamo accogliere con piacere l'arrivo di Zero Escape: The Nonary Games all'interno di Xbox Game Pass, cosa decisamente sorprendente e altrettanto positiva. Si tratta di una raccolta che comprende le versioni rimasterizzate di Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (999) e del suo seguito Virtue's Last Reward, entrambi da parte di Spike Chunsoft. Costruiti dalla mente geniale di Kotaro Uchikoshi, i giochi in questione sono degli strani mix tra avventura grafica classica e visual novel nipponica, considerati parte della serie Zero Escape, tutta incentrata su un gruppo di persone che si ritrovano intrappolate in situazioni strane e costrette a prendere parte a bizzarri giochi con risvolti sadici che coinvolgono enigmi, trappole, colpi di scena e un misto tra inquietudine, umorismo e bizzarrie. Dopo AI: The Somnium Files accogliamo dunque un altro pezzo importante dell'opera di Uchikoshi con Zero Escape: The Nonary Games nel Game Pass, da scaricare subito all'uscita.

Norco - PC, 24 marzo Norco, uno screenshot che mostra la bella grafica in pixel dell'avventura grafica Tra i lanci al day one direttamente sul Game Pass, questo mese si registra anche l'arrivo di Norco, un gioco che fa del richiamo al classicismo videoludico la sua cifra stilistica. Si tratta di un'avventura grafica punta e clicca caratterizzata da una strana ambientazione e una storia complessa, tutta rappresentata con una meravigliosa grafica in pixel che mischia elementi psichedelici e fantascientifici. Norco viene considerato un gioco dallo stile "gotico del sud", intendendo con questa definizione una particolare visione oscura legata anche alle tradizioni folkloristiche di alcuni stati del sud degli USA come la parte meridionale della Louisiana, in questo caso ulteriormente filtrata attraverso l'ambientazione fantascientifica con elementi cyberpunk, a creare un misto davvero originale e interessante. Nella storia, ci troviamo a dover cercare il proprio fratello scomparso nei pressi di una New Orleans del futuro, finendo all'interno di una storia veramente strana.

F1 2021 (EA Play) - Xbox, 24 marzo F1 2021, uno screenshot del gioco in gara Con il nuovo Campionato di Formula Uno appena avviato lo scorso fine settimana, potrebbe essere questo il momento perfetto per lanciarsi in F1 2021, ora che è accessibile gratuitamente dal catalogo di Xbox Game Pass Ultimate attraverso EA Play. Si tratta ovviamente della simulazione ufficiale della stagione scorsa, ma non possiamo lamentarci più di tanto: il gioco di Codemasters è eccellente anche se non più a tema con la stagione nuova appena avviata e, nel caso in cui non si voglia assolutamente avere l'ultima versione, rappresenta ancora una delle massime espressioni di simulazione automobilistica, peraltro l'unica specificamente dedicata a questa disciplina sportiva in maniera ufficiale. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di F1 2021, ma se siete anche vagamente interessati allo sport in questione, vi invitiamo ad effettuare il download non appena sarà disponibile.

Crusader Kings III - Xbox, 29 marzo Crusader Kings III, uno screenshot con mappa e interfaccia di gioco A quasi due anni dall'uscita su PC, Crusaders Kings III arriva finalmente anche su console, e ancora meglio, direttamente su Xbox Game Pass proprio come successo anche alla versione Windows. La "grand strategy" ad ambientazione storica medievale torna in grande stile con questo capitolo di Paradox come potete vedere anche nella nostra recensione della versione PC. Si tratta di scegliere una casata nobile o reale all'interno di un'ampia mappa che va "dall'Islanda all'India, dal Circolo polare artico all'Africa centrale" e guidare la dinastia nei secoli, cercando di incrementare sempre più il potere e il territorio controllato, incrementandone la sicurezza e migliorandone il tessuto sociale, con la possibilità di scegliere la strada da intraprendere nel controllo del paese e il comportamento da adottare. Guerra, diplomazia, gestione del personaggio e politiche varie, eventualmente anche oscure, sono gli elementi che compongono questa grande simulazione di potere nel mondo medievale.