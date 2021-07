F1 2021, la recensione

Questo F1 2021 ci ha piacevolmente stupiti sia per la qualità generale della produzione sia per le nuove modalità presenti. Nonostante le molteplici somiglianze con F1 2020, si tratta comunque di un capitolo importante per la serie, anche perché per la prima volta arriva sulle console di nuova generazione, dove il videogioco riesce ad esprimersi al meglio insieme alla versione PC da noi provata. Sorpresi dalla quantità di contenuti da esplorare, abbiamo subito preparato il nostro volante, indossato i guanti e siamo scesi in pista per provare con mano tutte le novità di F1 2021 che vi descriveremo in questa nostra recensione.

Codemasters, per la prima volta sotto la supervisione di Electronic Arts , ha avuto modo di ultimare i lavori al videogioco ufficiale dedicato a questo splendido sport. In un anno nel quale le novità regolamentari e la struttura delle monoposto sono rimaste pressoché uguali a quelle dello scorso mondiale, gli sviluppatori si sono concentrati su altri aspetti per arricchire l'esperienza offerta. A partire dalla nuova modalità carriera chiamata Braking Point, fino ad arrivare al perfezionamento del gameplay con un nuovo modello di guida ed una migliore sensazione al volante della nostra monoposto.

Stiamo scrivendo questa nostra recensione di F1 2021 mentre è in atto una splendida lotta per il titolo mondiale tra Hamilton e Verstappen. Non poteva quindi capitarci un'occasione migliore per mettere alla prova le nostre abilità in pista e confrontarle con i migliori piloti reali e virtuali.

Formula 1 a 360° in Braking Point

La vera ed importante novità in F1 2021 è rappresentata dalla modalità carriera chiamata Braking Point nella quale vestiamo i panni del giovane pilota Aiden Jackson.

Attraverso tre stagioni di Formula 2 e Formula 1 vivremo la crescita del protagonista, sia in pista sia nel paddock. Sarà infatti importante non solo dimostrare le nostre doti sul tracciato, ma anche collaborare con la scuderia e il nostro compagno di squadra, così come saper affrontare le pressioni dei nostri rivali e della stampa. Braking Point vuole dunque farci vivere il mondo della Formula 1 a 360 gradi, prendendo spunto dagli entusiasmanti episodi della serie TV Netflix "Drive to Survive". Affronteremo infatti diverse situazioni esaltanti, create appositamente per trasmettere la gioia e la soddisfazione provata dai piloti. Non mancheranno nemmeno i classici drammi e situazioni complesse nelle quali il nostro protagonista dovrà far emergere il suo carattere per crescere e superare ogni difficoltà. Il tutto è stato arricchito con la presenza di filmati d'intermezzo in computer grafica realizzati con cura, che spezzano piacevolmente il ritmo tra i weekend di gara.

Braking Point ci permette di scegliere tre diversi livelli di difficoltà, lasciando piena libertà al giocatore nella selezione dei classici aiuti alla guida come il controllo trazione o l'ABS sui freni. Ci sono inoltre cinque scuderie con le quali potremo iniziare la nostra carriera: Alpha Tauri, Aston Martin, Alfa Romeo, Haas e Williams. Scegliendone una andremo ad influenzare anche il nostro futuro in Formula 1, ad esempio correndo con l'Alpha Tauri verremmo osservati con maggiore interesse dalla RedBull. La nostra avventura in Braking Point inizierà con l'ultima gara del campionato mondiale 2019 di Formula 2, nella quale dovremo conquistare la prima posizione per poterci aggiudicare un sedile nella Formula 1 dove proseguiremo con la carriera di Aiden Jackson.

Filmato tra una gara e l'altra in Braking Point

L'intera modalità ha una struttura a capitoli, ognuno di essi legato ad un particolare weekend di gara. L'arrivo in Formula 1 avverrà nella stagione 2020, dove dovremo affiancare il nostro compagno di squadra Casper Akkermann e reggere le provocazioni del rivale Devon Butler. In ogni capitolo andremo ad affrontare una determinata situazione di gara con specifici obiettivi da raggiungere. Una volta completata la sfida ci verrà proposto un filmato d'intermezzo che farà proseguire la storia del nostro pilota e della scuderia scelta. Gli obiettivi proposti in pista sono piuttosto vari e metteranno alla prova tutte le nostre abilità al volante. Abbiamo dovuto lottare per superare il nostro rivale a pochi giri dalla fine, aiutare il nostro compagno a difendere la posizione oppure reagire ad incidenti e rotture della monoposto. Tra una gara e l'altra il protagonista sarà impegnato a rispondere alle interviste della stampa ed imparare a convivere con il nostro compagno di squadra ed altri piloti nel paddock.

A bordo della monoposto di Formula 2

Complessivamente il lavoro svolto da Codemasters su Braking Point ci ha soddisfatto, soprattutto per la varietà delle sfide proposte. La caratterizzazione dei personaggi e le situazioni vissute fuori dalla pista ci sono parse solide. L'obiettivo degli sviluppatori è indubbiamente quello di farci vivere le situazioni più comuni all'interno del paddock, anche se forse avremo voluto vedere qualche episodio più originale. I filmati in computer grafica eccellono nelle situazioni in pista, mentre quando ci spostiamo nei garage o nell'area interviste la qualità cala per via delle animazioni facciali non eccellenti, così come per un doppiaggio in italiano solamente discreto.