Samsung Galaxy S22 Ultra, fotocamera da 200 megapixel e uscita rivelati da un leak

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà equipaggiato con una fotocamera da 200 megapixel brandizzata Olympus e il periodo di uscita dello smartphone è fissato a febbraio 2022 con una presentazione ufficiale a gennaio, secondo quanto riportato nelle scorse ore da un leak.

A qualche mese dal lancio dell'ottimo Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione), l'azienda coreana si prepara insomma a cambiare qualcosa per il suo terminale top di gamma, nello specifico il comparto fotografico ma non solo.

A tal proposito, sembra che anche i modelli meno costosi come il Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus potranno contare su di una fotocamera potenziata, pare con sensore da 50 megapixel: un gran bel passo in avanti rispetto all'attuale dotazione da 12 megapixel.

Samsung Galaxy S22 Ultra, un concept immagina lo smartphone.

A differenza del Galaxy S22 Ultra, tuttavia, questi modelli non vanteranno il supporto alla S Pen e presenteranno inevitabilmente materiali meno pregiati, escludendo la copertura in vetro frontale e posteriore che Samsung sembra voglia inserire nell'S22 Ultra.

Solitamente i leak riguardanti i nuovi modelli della serie Galaxy si rivelano fondati, ma per scoprire se queste informazioni siano fondate o meno dovremo avere un po' di pazienza e vedere cosa verrà annunciato nei prossimi mesi.