Ninja Gaiden: Master Collection per PC, la patch 1.0.0.2 attiva nuove opzioni grafiche

Ninja Gaiden: Master Collection per PC ha appena ricevuto la patch 1.0.0.2, che introduce nuove opzioni grafiche rispetto a quelle già aggiunge con il precedente aggiornamento.

Come ricorderete, Ninja Gaiden: Master Collection ha debuttato su PC con diversi problemi e gli sviluppatori si sono dovuti mettere al lavoro per risolverli nel minor tempo possibile, lasciando però gli utenti in balia di un'edizione francamente poco curata.

Il primo aggiornamento per Ninja Gaiden Master Collection su PC ha introdotto finalmente una serie di fix per andare a sistemare gli inconvenienti più gravi, in attesa appunto di un secondo update che andasse più a fondo alla questione.

L'update 1.0.0.2 fa proprio questo, andando ad arricchire la lista delle opzioni grafiche al fine di garantire ai giocatori una maggiore libertà per quanto concerne le impostazioni visive della remaster. Ecco le nuove regolazioni accessibili: