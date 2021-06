Ninja Gaiden Master Collection, finalmente aggiornata la problematica versione PC

Dopo settimane di proteste, finalmente Koei Tecmo ha aggiornato la pietosa versione PC di Ninja Gaiden Master Collection, che finalmente ha ottenuto alcune caratteristiche basilari, come l'avviarsi a schermo intero e un menù sensato per uscire dal gioco.

Come ricorderete, la versione PC della Ninja Gaiden Master Collection era davvero malmessa, tanto che la patch 1.0.0.1, quella di cui stiamo parlando, aggiunge delle caratteristiche che non faticherete a riconoscere come standard per la piattaforma. Ad esempio tra le opzioni di avvio è stata aggiunta la risoluzione di 1440p (con risoluzione di rendering di 2560 x 1440); come già ricordato, ora il gioco si avvia in modalità schermo pieno (prima partiva in finestra e non era possibile impostare lo schermo pieno dalla opzioni interne, ma bisognava farlo settando a mano alcuni parametri di Steam); ora premendo ALT+Invio i tre giochi della raccolta passano da modalità schermo pieno a modalità finestra; in modalità schermo pieno non viene più visualizzato il cursore del mouse; in modalità finestra, chiudendo la finestra si chiudono i giochi; aggiunta la possibilità di terminare i giochi dal menù di pausa.

Koei Tecmo ha anche promesso che aggiungerà delle opzioni grafiche nei futuri aggiornamenti... speriamo che non faccia attendere troppo.

Per il resto vi ricordiamo che la Ninja Gaiden Master Collection è disponibile anche per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.