Life is Strange Remastered: video confronto mostra i cambiamenti, le espressioni sono migliori

Alla fine dell'anno avremo modo di giocare a Life is Strange Remastered, una versione potenziata dell'originale Life is Strange e del suo prequel Before the Storm. Manca ancora molto all'uscita ma, sfruttando il trailer rilasciato da Square Enix all'E3 2021, un canale YouTube ha realizzato un video confronto - che potete vedere qui sopra - che ci mostra i cambiamenti.

La remastered migliora vari dettagli del gioco originale, rilasciato nel 2015, tra i quali sono incluse anche le animazioni facciali. I personaggi sono ora più realistici e più espressivi grazie al fatto che in questa versione è stata utilizzata la motion capture. I Life is Strange originali, invece, erano stati animati senza l'utilizzo di tale tecnologia e in alcuni casi il lavoro non era stato perfetto.

Life is Strange Remastered

Lo stile complessivo di Life is Strange non viene intaccato, in ogni caso, nella remastered. I miglioramenti sono tecnici, ma a livello estetico il gioco è identico. Il salto in avanti non è comunque estremo, visto che non parliamo di un remake ma "solo" di una remaster.

Vi ricordiamo che Life is Strange Remastered arriverà alla fine dell'anno e potrà essere acquistato sia come gioco singolo che come parte di un bundle di Life is Strange True Colors, nuovo capitolo della serie realizzato dagli autori di Before the Storm. Eccco la nostra anteprima di Life is Strange: True Colors.