Fortnite Crew: trailer di Loki con data di uscita, ecco il nuovo personaggio giocabile

La Star della nuova mini-serie Disney+ entra a far parte del Battle Royale di Epic Games. Parliamo ovviamente di Loki che, a partire dal 1 luglio 2021 alle 02:00 ora italiana, sarà disponibile per tutti gli abbonati Fortnite Crew. Qui sopra potete vedere un trailer dedicato proprio al Dio dell'Inganno della Marvel.

Il pacchetto al quale avranno accesso i giocatori di Fortnite Crew includerà il costume Loki Laufeyson, il dorso decorativo Mantello di Loki, una piccozza a forma di scettro di Loki e un deltaplano Chitauri Chariot. Inoltre, ci sarà modo di ottenere anche la schermata di caricamento "Loki's Welcoming".

Fortnite Crew: il pacchetto di Loki

Vi ricordiamo che il servizio in abbonamento Fortnite Crew è stato rilasciato per la prima volta nel dicembre 2020 insieme alla Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2. Gli iscritti ricevono anche 1.000 V-Bucks ogni mese, oltre a un pacchetto di contenuti come quello di Loki.

Vi segnaliamo anche che la funzione "Continua a giocare insieme" è in arrivo in Fortnite, per il dataminer HYPEX. Inoltre, Epic Games ha reso gratis il sistema di party chat e l'anti-cheat di Fortnite per tutti.