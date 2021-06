PS5, a breve l'annuncio di un evento di un'ora e mezza con giochi del 2021 e del 2022, secondo un insider

Stando all'insider Mr.Deezy, a breve Sony annuncerà un evento dedicato a PS4 e PS5 in cui mostrerà i giochi in arrivo nel 2021 e nel 2022. Secondo le informazioni ricevute, il PlayStation Showcase (quindi non un semplice State of Play) dovrebbe svolgersi tra il 6 e il 12 luglio 2021 e sarà annunciato questo giovedì o venerdì. Dovrebbe durare 80-90 minuti.

La fonte di Mr.Deezy è la stessa che gli ha fornito informazioni, poi rivelatesi corrette, sull'arrivo di Final Fantasy 7 Remake e Horizon Zero Dawn nel PlayStation Plus a marzo e aprile 2021, rispettivamente, quindi è considerata come affidabile.

Naturalmente Mr.Deezy non conferma il tutto al 100%, ma al 98,3% sì. Ha voluto quindi lasciare un minimo margine d'errore, perché cosciente che le cose possono cambiare abbastanza rapidamente, quando si tratta di annunci del genere.

Che dire? Sicuramente la comunità PlayStation è in fervida attesa di vedere un evento pieno di giochi per PS4 e PS5, così da colmare il vuoto dell'E3. Sony stessa prima o poi dovrà fare la sua mossa, inevitabilmente. Difficile dire cosa aspettarsi. Sicuramente un altro gameplay di Horizon: Forbidden West, l'esclusiva di maggior peso tra quelle più prossime, ma anche uno dell'attesissimo God of War: Ragnarok.

C'è anche il nodo esclusive temporali: Microsoft non ha mostrato nulla di Deathloop e Ghostwire: Tokyo nel corso dei suoi eventi, segno che ha lasciato la palla in mano a Sony (inizialmente usciranno entrambi solo su PS5 e PC), quindi immaginiamo che faranno parte dell'evento. Stesso discorso per Square Enix, che non ha più mostrato Forspoken e Final Fantasy XVI. Comunque sia, se la copertura della presentazione sarà estesa al 2022, è probabile che vedremo anche titoli di cui finora non si è saputo nulla.