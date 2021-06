Super Smash Bros. Ultimate: Dante, il Dovahkiin di Skyrim e Shantae come costumi Mii

Super Smash Bros. Ultimate vedrà l'arrivo anche di altri cross-over in forma più piccola con il prossimo aggiornamento, in particolare i costumi Mii di Dante da Devil May Cry, il Dovahkiin di Skyrim, Lloyd di Tales of Symphonia e Shantae dall'omonima serie all'interno del picchiaduro per Nintendo Switch.

Oltre all'arrivo di Kazuya, il 29 giugno 2021 vedrà dunque anche l'aggiunta di questi particolari costumi per i Mii in grado di richiamare altri personaggi noti del mondo videoludico. Questi non sono propriamente personaggi aggiuntivi bensì delle skin, con un aspetto solo parzialmente riconducibile ai personaggi di riferimento, visto che sono comunque filtrati attraverso l'aspetto "chibi" dei Mii.

Super Smash Bros. Ultimate, ecco i costumi Mii di Dante, Lloyd, Shantae e il Dovahkiin

L'arrivo di tali personaggi in questa forma, peraltro, significa anche che i medesimi protagonisti con ogni probabilità non avranno una forma ufficiale all'interno di Smash Bros., dunque questo mette a tacere tutte le voci sulla possibilità di avere un Dante vero e proprio all'interno del roster, tra le altre cose.

Le varie personalizzazioni dei Mii possono essere acquistate a parte al prezzo di 0,75 centesimi per quanto riguarda il mercato americano. Le riproduzioni, al di là del fatto che si basano sulla struttura dei Mii, sono peraltro piuttosto vicine agli originali, riproducendo l'aspetto di Dante, Lloyd, il Dovahkiin e Shantae nelle loro figure classiche, con le armi appropriate, ovvero le spade per quanto riguarda i tre uomini e gli attacchi a mani nude per la genietta.

Il trailer di presentazione dei costumi Mii è visibile qui sopra e si aggiunge dunque al video italiano con tutte le mosse di Kazuya. Abbiamo inoltre avuto conferma che il Fighters Pass Vol. è l'ultimo previsto per il gioco.