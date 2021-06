Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass Vol. 2 è l'ultimo, niente più personaggi tramite DLC

Super Smash Bros. Ultimate è stato quest'oggi al centro di una diretta di Nintendo. Il director del gioco Switch ha mostrato tutte le mosse di Kazuya, guerriero di Tekken in arrivo a breve nel picchiaduro Nintendo. All fine dell'evento, però, ha anche sottolineato che il Fighters Pass Vol. 2 è l'ultimo: non ci saranno altri personaggi tramite DLC dopo di esso.

Sakurai ha affermato: "Fino ad oggi, abbiamo creato diversi tipi di guerrieri e arene. Radunare tutti questi giochi, nuovi e vecchi, e inserirli all'interno di un singolo prodotto è un compito che ha avuto grande significato per me. Ora che ci penso, sono quasi dieci anni dallo sviluppo di Super Smash Bros. per Wii U e Nintendo 3DS. Ho lavorato su questa serie per lungo tempo. Potete chiamarlo il lavoro di una vita. Ma finalmente, il prossimo personaggio DLC sarà l'ultimo. Non ce ne saranno altri dopo quello."

Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Viene anche indicato che "Ci vorrà un po' per l'annuncio, ma sarà disponibile quest'anno come pianificato. Quindi siate pazienti per favore. Sembra che il team dovrà lavorare da casa, fino alla fine." Il prossimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate non è per ora noto e probabilmente non ne sentiremo parlare fino alla fine dell'estate, come minimo. Sappiamo solo che la data di uscita sarà entro il 21 dicembre 2021.

Infine, ecco la presentazione completa di oggi, con anche la data di uscita di Kazuya.