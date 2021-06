Super Smash Bros. Ultimate: data di uscita di Kazuya svelata

Nintendo, tramite una nuova diretta, ha annunciato la data di uscita di Kazuya, nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate. Il personaggio di Tekken sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2021.

Kazuya è stato presentato come nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate all'interno del Nintendo Direct dell'E3 2021. Kazuya è un personaggio scaricabile del Fighters Pass Vol. 2, quest'ultimo include anche i seguenti personaggi: Min Min di ARMS, Steve & Alex di Minecraft, Sephiroth di FINAL FANTASY VII e Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2. Ci sarà anche un altro personaggio che per ora non è stato annunciato. Kazuya sarà acquistabile anche a parte.

Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Kazuya è in grado di sfruttare i propri poteri demoniaci per combattere all'interno di Super Smash Bros. Ultimate. Portando la barra al 100%, inoltre, si può entrare in status Rage che renderà più forte Kazuya. Il guerriero di Tekken proporrà moltissime mosse note ai fan della serie, ma ovviamente è stato ricreato per funzionare all'interno del gioco Nintendo Switch, che, come ci ha spiegato durante la presentazione il director, segue regole molto diverse rispetto a quelle di Tekken.

Se anche voi state chiedendo l'inserimento di Master Chief in Super Smash Bros. Ultimate, sappiate che anche 343 Industries lo vorrebbe.