Scars Above: 9 minuti di gameplay in video per il promettente sparatutto in terza persona

Scars Above torna a mostrarsi, dopo l'E3 2021, con un lungo video di 9 minuti che mostra il gameplay del nuovo titolo sviluppato da Mad Head Games e pubblicato da Prime Matter, uno shooter in terza persona che sembra decisamente interessante.

Il gioco è caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica e racconta di una Terra che è entrata in contatto con un oggetto sconosciuto di origine aliena, costruito con un materiale che sembra non seguire le normali leggi della fisica, ovvero il Metahedron.

Nella corsa a capire di cosa si tratti e possibilmente a sfruttarne le possibilità offerte, la protagonista Kate fa parte di una missione di astronauti e scienziati inviata per scoprire qualcosa sul materiale alieno e l'oggetto entrato nell'orbita terrestre.

Qualcosa evidentemente non va per il verso giusto, visto che Kate si ritrova proiettata in un mondo sconosciuto e alieno, tutto da scoprire ma anche pieno di minacce misteriose. Come riferito dagli sviluppatori, Kate non è una soldatessa addestrata ma piuttosto una scienziata e in generale una persona dotata di grande determinazione e spirito di adattamento, più che una guerriera.

Da questo punto di vista, ci troviamo dunque a cercare di sopravvivere all'interno della pericolosa ambientazione aliena, con la necessità anche di utilizzare la propria mente e inventiva come un'arma e cercare di scoprire qualcosa di ciò che la circonda.

Scars Above è stato annunciato per PC e console, senza specificare in maniera precisa le piattaforme previste, per il 2022, ancora senza una data di uscita specifica. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recente anteprima di Scars Above pubblicata in corrispondenza dell'E3 2021.