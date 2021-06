Scars Above, abbiamo visto il nuovo interessante titolo di Mad Head Games

Se da una parte la strategia ha un senso, dall'altra il rovescio della medaglia è abbastanza cristallino: non tutte le case di sviluppo sono From Software e, anzi, spesso un team piccolo di belle speranze è a malapena in grado di scimmiottare le opere di Miyazaki e compagnia bella, col rischio concreto di creare titoli davvero poco ispirati quando non direttamente pessimi. Tra i giochi visti durante la presentazione, però, un progetto appartenente a questo sottogenere si è leggermente distinto dagli altri, forse proprio per la sua volontà di proporre qualcosa di più unico e legato agli action adventure classici che ai tanti cloni dei Souls. Si chiama Scars Above , lo abbiamo visto giocare per una manciata di minuti, e oggi vi diremo tutto ciò che abbiamo scoperto sul suo conto.

Durante il media day di Koch Media dedicato alla stampa, una cosa è parsa abbastanza cristallina: al publisher piacciono souls like e affini. Il progetto Prime Matter - una sorta di etichetta interna popolata dai giochi che la casa ritiene promettenti - sembra voler in larga parte seguire questo filone, forse anche perché ha dimostrato di poter attecchire facilmente su una fanbase ormai consolidata che rotea prevalentemente attorno alle esperienze hardcore.

Spara rollando. No, non in quel senso.

Un bozzetto di Scars Above

Sviluppato dai Mad Head Games, un team serbo con svariati titoli minori all'attivo, Scars Above viene definito un horror game fantascientifico, ma al di fuori della premessa, che vede la protagonista passare da un centro di ricerca alla superficie di un pianeta alieno senza avere apparente idea di come ci sia finita, di horror sembra esserci davvero poco. Il motivo è presto detto: Kate, la ricercatrice protagonista, viene quasi subito in possesso di un'arma e da lì la vera anima del titolo dei Mad Head si fa sotto con una discreta potenza (di fuoco).

E l'anima, se si osservano gli scontri del breve gameplay a noi mostrato, è quella di un tps molto simile a Remnant: from the Ashes, una sorta di Souls Like mescolato a uno sparatutto in pratica, con una classica rotolata per schivare, attacchi corpo a corpo alternabili alle armi da fuoco, nemici dotati di barra dei punti vita chiaramente visibile e pattern d'attacco fissi che vanno studiati per non soccombere. Nulla di nuovo, lo sappiamo, ma se non altro quanto osservato ci è parso discretamente competente dal punto di vista degli scontri, con una passabile varietà di armi. Per l'esattezza, la demo era incentrata sul V.E.R.A. - una sorta di fucile elettrico con proiettili molto precisi e rapidi - e il Thermite Charger, i cui colpi possono dare fuoco a nemici e ragnatele.

La chicca dell'opera dei Mad Head sembra essere proprio quest'ultima: il gioco contiene a quanto pare un sistema elementale, fondamentale non solo nelle battaglie ma anche per la progressione normale. I nemici, ad esempio, paiono avere specifiche resistenze, e richiedere armi di un dato tipo per andare giù rapidamente (come dimostrato dai pochi danni inflitti dal fuoco ad alcune creature che sembravano prese di peso da un nido Zerg).