Dragon Ball, il cosplay di Chichi da Xandrastax mischia la versione adulta e ragazza

Dragon Ball torna a essere protagonista del cosplay del giorno, in questo caso un'interpretazione di Chichi da parte di Xandrastax alquanto particolare, in quanto fonde il costume del personaggio in versione da bambina/ragazza con un aspetto decisamente più adulto e creando dunque una particolare commistione.

La modella in questione non è nuova a interpretazioni tratte dal mondo di Dragon Ball, peraltro, e anche in questo caso dimostra una grande passione per il soggetto con una ricostruzione veramente molto fedele del costume. Solo che la Chichi che normalmente indossa tale abito è in versione molto più piccola, mentre questa da parte di Xandrastax è una ragazza cresciuta e davvero in gran forma, dal punto di vista fisico.

D'altra parte, un fisico atletico si associa piuttosto bene al passato di guerriera di Chichi, che solo in seguito dismette i panni della combattente per fare più che altro la donna di casa, pur mantenendo intatto il suo carattere deciso e alquanto agguerrito.

In ogni caso, questa reinterpretazione risulta decisamente interessante e può rappresentare una sorta di "what if" su come sarebbe stata Chichi se avesse mantenuto il medesimo stile da bambina anche nella sua seconda comparsa all'interno della serie, ovvero in corrispondenza del 23° Torneo Tenkaichi, nel quale la ragazza rincontra Goku mentre è ancora nel pieno della sua attività di combattente, prima del matrimonio.