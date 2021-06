NEO The World Ends with You: longevità svelata, il numero di ore raggiunge le tre cifre

Fra circa un mese potremo finalmente giocare a NEO: The World Ends with You. Il titolo di Square Enix ci permette di provare le prime fasi di gioco tramite una demo disponibile su PS4 e Nintendo Switch, ma si tratta chiaramente solo di un piccolo assaggio. Quante ore di gioco possiamo aspettarci dall'opera completa? Square Enix ha svelato la longevità del videogioco, parlando anche di numeri a tre cifre.

In un'intervista con 4gamer e tradotta dal giapponese all'inglese da Nintendo Everything, il game director Hiroyuki Ito ha affermato che "C'è molto da fare in NEO: The Worlds Ends with You, specialmente comparato a quello originale. Penso che per raggiunge semplicemente il finale ci vorranno circa 50 ore."

NEO The World Ends with You

Il director della serie Tatsuya Kando ha poi aggiunto che "Se sei un giocatore che fa ogni cosa che il gioco offre, aspettati una longevità pari a un numero a tre cifre. C'è molto da collezionare nel gioco, a partire dai profili dei personaggi, fino alle spille, con anche qualche scontro complesso nel mezzo. Completare ogni sfida nel gioco permette ai giocatori di ottenere i graffiti con i quali puoi decorare i vicoli di Udagawa." Pare quindi che NEO: The Worlds Ends with You durerà parecchio. Secondo quanto indicato dal sito HowLongToBeat, l'originale capitolo per Nintendo DS richiedeva circa 25 ore per il completamento della trama, ma poteva andare oltre le 100 ore per il 100%.

