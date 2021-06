Cyberpunk 2077 sei mesi dopo: quanto è cambiato rispetto alla versione iniziale?

Dopo essersi scusati pubblicamente per le numerose critiche e proteste degli utenti, gli sviluppatori polacchi si sono rimboccati le maniche per correggere Cyberpunk 2077 e puntare a raggiungere l'eccellenza tipica delle loro produzioni. Nel 2021 abbiamo ricevuto numerose patch correttive, anche se i problemi nel gioco permangono ancora. A questo punto vogliamo fare un punto della situazione, analizzando lo stato attuale di Cyberpunk 2077 a sei mesi dall'uscita su PC e console, anticipando le novità che potrebbero attenderci entro la fine dell'anno.

La vera problematica del titolo CD Project RED fu la mancanza di alcuni contenuti promessi e lo stato decisamente incompleto delle versioni Playstation 4 e Xbox One . Sony ha addirittura dovuto rimuovere il gioco dal PS Store per le numerose richieste di rimborso ricevute ed una qualità al limite della decenza su PS4.

Sono trascorsi ormai sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di Cyberpunk 2077, il blockbuster piuttosto discusso uscito lo scorso dicembre. Dopo un lancio decisamente turbato da numerose critiche per la mancata ottimizzazione del titolo e per alcune caratteristiche assenti, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno definito una tabella di marcia per sistemare il software. Trascurando i diversi bug presenti nella versione finale di Cyberpunk 2077, su PC abbiamo potuto godere di un'ottima esperienza di gioco, tant'è che il voto assegnatoli in sede di recensione era tutt'altro che basso.

Il primo obiettivo di CD Projekt RED fu abbastanza chiaro: correggere le problematiche più importanti, soprattutto quelle che causavano l'arresto improvviso del gioco. Ed è così che sono state programmate e distribuite due importanti patch correttive con la versione 1.1 e successivamente con la 1.2. Mentre la community stava continuando a scovare e segnalare nuovi errori di gioco, gli sviluppatori dovevano stare al passo, rilasciando altri fix minori. Al giorno d'oggi siamo arrivati dunque alla versione 1.23, la più recente attualmente disponibile sia su PC che su console. I miglioramenti su PS4 e PS5 sono evidenti , anche se alcune meccaniche di gioco come la gestione della polizia, oppure altri elementi come l'intelligenza artificiale dei nemici, presentano ancora qualche incertezza (in alcuni casi veramente imbarazzante).

Lo stato iniziale di Cyberpunk 2077 fu tutt'altro che roseo. Il titolo presentava dei seri problemi sulle console di vecchia generazione, così come migliaia di bug riscontrabili in qualsiasi parte della mappa. Basta fare una rapida ricerca su YouTube o Reddit per rendersene conto.

Il risultato finale è comunque nettamente migliore rispetto alla versione originale arrivata sul mercato lo scorso dicembre. Sony stessa ha riproposto recentemente il titolo sul PS Store , moderatamente soddisfatta dei miglioramenti apportati. Molto probabilmente c'è ancora spazio per ulteriori modifiche e perfezionamenti, che arriveranno nel corso dell'anno. Non aspettatevi però una resa complessiva nemmeno lontanamente simile a quella vista su PC, dove il Ray Tracing ed una maggiore potenza di calcolo permettono di vivere un comparto tecnico di un altro livello.

Queste console piuttosto datate hanno sofferto veramente tanto la mastodontica Night City. Il principale problema fu la stabilità del frame rate, il quale scendeva spesso anche sotto i 20 fotogrammi al secondo, portando l'esperienza veramente al limite della giocabilità. Con la recente patch la frequenza di fotogrammi si è stabilizzata a sufficienza, raggiungendo nella maggior parte dei casi i classici 30 FPS. Gli sviluppatori hanno dovuto però sacrificare altri elementi grafici per poter raggiungere questo risultato, come il caricamento rapido di alcune texture, così come la densità del traffico e della popolazione di Night City.

Conviene iniziare Cyberpunk 2077 oggi?

Molti utenti vedendo lo scandalo emerso all'uscita di Cyberpunk 2077 hanno subito annullato l'acquisto del titolo CD Project RED, consci del fatto che sarebbe stato più saggio recuperarlo in futuro. Una scelta indubbiamente sensata, infatti a distanza di sei mesi dal lancio ufficiale, il videogioco risulta essere nettamente più godibile. I numerosi bug e crash del software hanno appesantito l'esperienza di gioco, spesso rovinando delle missioni con un ottimo potenziale narrativo ed un gameplay originale. Al lancio la sensazione fu quella di avere tra le mani un videogioco in fase beta, che doveva essere ancora rifinito dagli sviluppatori. Di fatto al giorno d'oggi molti bug sono stati risolti ed è possibile giocare a Cyberpunk 2077 senza crash anche per decine di ore consecutive (cosa che dovrebbe essere considerata del tutto normale, ma coloro che l'hanno giocato al lancio sanno che non è così). Anche i pedoni si comportano in maniera più realistica, così come il traffico a Night City.

Guardando al grafico sottostante potete vedere come il numero di bug è stato ridotto notevolmente negli scorsi sei mesi, anche se non sappiamo quando si avvicinerà (senza probabilmente mai raggiungere) lo zero assoluto.

Grafico che mostra la stabilità del gioco in seguito alle patch rilasciate

Le missioni possono essere svolte senza troppi intoppi dovuti ad una cattiva programmazione, così come l'esplorazione libera della città non ci fa imbattere costantemente in situazioni assurde (per quanto alcune di quelle previste dal mondo di gioco possano essere considerate "normali"). Complessivamente Cyberpunk 2077 è stato migliorato notevolmente, mantenendo chiaramente un'ottima struttura da gioco di ruolo in un'ambientazione futuristica veramente ben costruita. Insomma, la versione 1.23 attualmente disponibile è quella che ci aspettavamo al lancio, almeno per quanto riguarda la pulizia del software. Per ulteriori pregi (ma anche difetti) del gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077.

Rispondendo invece alla domanda posta nel titolo del paragrafo, vi consigliamo assolutamente di provare il titolo nelle condizioni attuali, soprattutto se avete modo di farlo sulle console di nuova generazione, PC o Stadia. Però non aspettatevi però un prodotto perfetto, perché non lo è affatto. Cyberpunk 2077 nella versione 1.23 ha raggiunto un livello tollerabile di stabilità e pulizia per un software di queste dimensioni. Se invece non avete fretta, continuate a leggere, perché a fine anno potrebbero arrivare ulteriori sorprese.