Cyberpunk 2077: video confronta PS4 e PS5, Digital Foundry svela i miglioramenti

Cyberpunk 2077 ha finalmente ricevuto un nuovo aggiornamento, precisamente la patch 1.23. L'update è importante non solo perché migliora le prestazioni del gioco, ma anche perché arriva in concomitanza con il ritorno del gioco di CD Projekt RED su PS Store in versione PlayStation 4. Ora, Digital Foundry ci propone un nuovo video confronto dedicato alla patch 1.23 di Cyberpunk 2077 e più precisamente alle versioni PS4, PS4 Pro e PS5.

Digital Foundry inizia affermando che, dopo l'update 1.23, Cyberpunk 2077 non ha mai subito un crash durante i test, a differenza di quanto successo in passato. Ovviamente, la testata non si sente di poter affermare che non vi saranno mai crash nel gioco, ma di certo il gioco pare più stabile ora. Inoltre, i miglioramenti più sensibili sono legati soprattutto alla versione PS4 base. In alcuni punti, infatti, ci sono miglioramenti di +5 FPS rispetto al passato. Purtroppo ci sono ancora alcune sequenze che viaggiano intorno ai 20 FPS. I miglioramenti, in ogni caso, ci sono. Per quanto riguarda i bug, Digital Foundry afferma che vi sono ancora problemi di vario tipo in tutto il gioco. Texture, elementi geometrici e personaggi non giocanti appaiono spesso in ritardo, alle volte in versione non definitiva.

Niente crash per Cyberpunk 2077

Per quanto riguarda la versione PS4 Pro, Cyberpunk 2077 girava già bene in versione 1.2, ma la patch 1.23 ha migliorato la stabilità. In media il gioco mantiene i 30 FPS, anche se vi sono vari glitch visivi e alcuni problemi di caricamento di elementi geometrici, texture e personaggi. Su PS5 (versione retrocompatibilità), il gioco viene eseguito con frame-rate sbloccato, ovvero 60 FPS la maggior parte del tempo con qualche calo tra i 50-60 FPS nelle situazioni più caotiche o nei momenti di spostamento nella città.

In sostanza, secondo Digital Foundry la patch 1.23 di Cyberpunk 2077 ha migliorato la stabilità in ogni versione, anche se quella PS4 base ancora ha problemi seri con alcune sequenze sotto i 20 FPS. I crash sono però stati ridotti. La speranza è che i prossimi aggiornamenti migliorino in modo ancora più sensibile la qualità del gioco, che pian piano si sta avvicinando al livello minimo che tutti dovremmo pretendere.

Vi segnaliamo anche che Cyberpunk 2077 non godrà più delle politiche di rimborso espanse di Xbox Games Store.