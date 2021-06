The Legend of Heroes: Trails from Zero e Trails to Azure annunciati per PC e console

The Legend of Heroes: Trails from Zero e The Legend of Heroes: Trails to Azure sono stati annunciati da NIS America e Falcom nel corso del recente livestream dedicato alla serie, entrambi in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch in edizione occidentale.

The Legend of Heroes: Trails from Zero è previsto arrivare nell'autunno 2022 in Nord America ed Europa, con la presenza di doppiaggio in inglese e giapponese e testi tradotti, anche se non sappiamo ancora in quali lingue oltre all'inglese.

Uscito originariamente su PSP nel settembre del 2010 in Giappone, arrivò l'anno successivo anche su PC, poi in seguito su PS Vita e PS4 ma solo in patria, senza mai arrivare in occidente. L'anno prossimo potremo dunque vederlo anche da queste parti ma a quanto pare non è prevista alcuna versione Xbox.





Si tratta di un JRPG classico che mette in scena la storia di Lloyd Bannings all'interno del Crossbell Police Department, con vari casi da seguire che lo portano all'interno di una storia sempre più intricata, in compagnia di vari compagni di reparto e con combattimenti strategici.

The Legend of Heroes: Trails to Azure arriverà nel 2023 su PC, PS4 e Nintendo Switch in occidente e in inglese, conversione dell'omonimo capitolo uscito nel 2011 in Giappone prima su PSP e successivamente su altre piattaforma ma, anche questo, mai uscito dal territorio asiatico.

Anche in questo caso siamo di fronte a un JRPG classico con combattimenti dotati di elementi tattici, che mette in scena il seguito delle storie di Lloyd Bannings all'interno del Crossbell Police Department, essendo dunque un sequel diretto di Trails from Zero. In entrambi i casi, le versioni PC saranno lanciate su Epic Games Store.