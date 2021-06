Rocket League: update 2.00, ecco le novità dell'aggiornamento

Psyonix ha rilasciato l'update 2.00 di Rocket League, il suo gioco sportivo free to play disponibile su PC (via Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo i dettagli sulle novità introdotte con questo aggiornamento.

La patch 2.00 di Rocket League si occupa di:



risolvere un bug che impediva la personalizzazione della Ford F-150, precisamente legato all'antenna

la Pontiac Fiero di Fast & Furious e le ruote Dodge Charger di Fast & Furious non dovrebbero più apparire nell'inventario se il giocatore non le possiede

risolto un problema che poteva essere sfruttato dal giocatore legato alla scambio tra giocatori e ai crediti

Rocket League

Come potete vedere, si tratta di correzioni minori. Rocket League per il momento non ha nulla di nuovo da proporre in termini di puri contenuti ludici. Non troppo tempo fa, però, si è parlato delle versioni native PS5 e Xbox Series X|S, che sembrano essere nei piani di Epic per un leak dal processo.

Ricordiamo però che Rocket League ha già ricevuto un aggiornamento che migliora le prestazioni del gioco sulle console current gen di Sony e Microsoft. Infine, vi ricordiamo che è stato annunciato anche Rocket League Sideswipe per iOS e Android con un trailer del gameplay.