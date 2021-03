Rocket League Sideswipe per iOS e Android annunciato con un trailer del gameplay

Rocket League Sideswipe è stato annunciato da Psyonix per i dispositivi iOS e Android, con tanto di trailer del gameplay per capire che tipo di esperienza mobile ci attende.

Dopo aver superato i 40 milioni di giocatori con Rocket League e aver portato il gioco nel mercato dei free-to-play, il team di sviluppo ha voluto puntare anche agli utenti che si divertono con il proprio smartphone o tablet, confezionando apposta per loro uno spin-off a base bidimensionale.

In uscita su App Store e Google Play nel corso di quest'anno, Rocket League Sideswipe consentirà di cimentarsi con match competitivi uno-contro-uno o due-contro-due, caratterizzati da un approccio veloce e frenetico.

I controlli touch saranno semplici e immediati, ma non mancheranno meccaniche avanzate in grado di donare al gameplay uno spessore extra, esattamente come nell'originale Rocket League.

Il video in calce offre un assaggio di come sarà Rocket League Sideswipe, insieme a una galleria con le prime immagini ufficiali.