Nintendo Switch Pro userà l'architettura Lovelace di NVIDIA, dice un leaker

Nintendo Switch Pro, la tanto chiacchierata revisione hardware della console ibrida giapponese, sarà equipaggiato con la nuova architettura Lovelace di NVIDIA, secondo quanto suggerito da un leaker ritenuto affidabile.

Ieri Bloomberg ha pubblicato un report in cui veniva rivelato che Nintendo Switch Pro supporterà il DLSS grazie a un nuovo SoC NVIDIA, e a quanto pare la tecnologia che verrà adottata in questo caso sarà appunto Lovelace, lo step successivo di NVIDIA dopo Ampere.

A suggerire tale ipotesi è stato Kopite7kimi, il leaker che aveva anticipato le specifiche tecniche proprio dell'architettura Ampere diversi mesi prima del lancio effettivo, e che dunque viene considerato come una fonte attendibile da VideoCardz.com.

Ispirata naturalmente ad Ada Lovelace, la matematica inglese nota per essere stata uno dei primi programmatori informatici della storia, la nuova architettura di NVIDIA andrà a equipaggiare le prossime GPU desktop su PC.

Chiaramente ci aspettiamo che il SoC di Nintendo Switch Pro adotti una soluzione custom, disegnata partendo appunto da Lovelace ma con una serie di modifiche pensate espressamente per la nuova console ibrida giapponese.

Se le cose stessero davvero così, è chiaro che l'attesa revisione hardware non avrà grossi problemi a gestire 4K e DLSS, per poi ridurre in maniera sostanziale l'impegno computazionale in modalità portatile sul vociferato schermo OLED da 7 pollici con risoluzione 720p.