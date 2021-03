Nintendo Switch Pro, DLSS grazie a un nuovo SoC NVIDIA: spuntano altri dettagli

Nintendo Switch Pro supporterà il DLSS grazie a un nuovo SoC NVIDIA: lo rivela l'ultimo report di Bloomberg, in cui è possibile trovare ulteriori dettagli sul tanto chiacchierato upgrade hardware della console ibrida giapponese.

Secondo molteplici fonti ritenute attendibili, le voci di un Nintendo Switch Pro con DLSS sarebbero fondate, così come quelle che parlano di 4K e schermo OLED, quest'ultimo da 7 pollici con risoluzione 720p, processore più veloce e una maggiore quantità di RAM.

Takashi Mochizuki scrive che per utilizzare il DLSS bisognerà aggiungere del codice extra ai giochi, ed è per questo che tale feature verrà impiegata principalmente per i titoli in arrivo, piuttosto che per migliorare la ludoteca esistente.

Il report sembra confermare anche i rumor sul prezzo di Nintendo Switch Pro, che potrebbe raggiungere i 349 dollari o anche i 399 dollari laddove l'azienda sia davvero fiduciosa circa il valore dell'upgrade.

Rimane ovviamente da capire come Nintendo voglia supportare la nuova piattaforma dal punto di vista software, visto che per il momento il calendario delle uscite del 2021 appare piuttosto povero. Ci saranno novità in arrivo a breve?